В Красноярске на пять лет осудили рядового-контрактника, самовольно оставившего зону боевых действий

Военный суд в Красноярске рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, который самовольно покинул зону боевых действий в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По информации суда, в сентябре 2022 года рядовой выполнял боевые задачи в одном из районов ЛНР в рамках специальной военной операции. «Желая временно отдохнуть от военной службы и увидеться с родственниками, рядовой без уважительных причин не прибыл на службу, после чего поехал в Туву, где проводил время по своему усмотрению», — говорится в материалах суда. Только в ноябре 2022 года рядовой добровольно прибыл в военную комендатуру Кызыльского гарнизона.

В отношении солдата возбудили уголовное дело по ч.5 ст.337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации). 11 апреля Красноярский гарнизонный суд назначил ему пять лет колонии общего режима. После оглашения приговора рядового взяли под стражу в зале суда.

В суде отметили, что в профилактических целях рассмотрение данного уголовного дела проходило не территории одной из воинских частей Красноярского края.

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Илья Николаев