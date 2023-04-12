«Пермь Экспо» будет развивать менеджер проекта по культурному пространству завода Шпагина

Краевой выставочный центр — ООО «Пермь Экспо» возглавит Анастасия Пелявина. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прежде госпожа Пелявина работала сотрудником проектного отдела Фонда развития Пермского края и занималась развитием культурного пространства Шпагина. Сейчас проект по заводу Шпагина приостановлен, поэтому менеджер был направлен на новый проект, пояснил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермь Экспо Фото: Пермь Экспо

Напомним, ООО «Пермь Экспо» было учреждено АО «Корпорация развития Пермского края» 5 апреля 2022 года, уставный капитал ООО составил 747,6 млн руб. Новая организация управляет проектом по созданию в регионе современного конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо». Отметим, что осенью 2021 года АО «КРПК» (учредитель — краевой минстрой) приобрело у X5 Retail Group здание ТЦ «Карусель». Площадь здания на шоссе Космонавтов, 59, составляет 16,8 тыс. кв. м. Объект КРПК приобрела под размещение современного конгрессно-выставочного центра. Постройку адаптируют под выставочные площади, а потом построят рядом вторую и третью очереди экспоцентра. Здание бывшего ТЦ будет называться “Perm Expo”.