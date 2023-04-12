В Свердловской области двоим детям диагностировали корь

Двои детям из Екатеринбурга и Березовского предварительно диагностировали корь, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. Оба ребенка не были привиты от инфекции, сейчас они госпитализированы.

Сейчас санврачи проводят противоэпидемические мероприятия в домах, где проживают дети, и в школе, где учился один из них. Школьников вакцинируют о кори, а также осматривают тех, кто мог контактировать с заболевшим.

На данный момент в Свердловской области зарегистрировано восемь подтвержденных случаев кори и 27 случаев подозрений на заболевания.

Корь – крайне заразное острое инфекционное вирусное заболевание. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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