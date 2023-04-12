«Газпром межрегионгаз Ижевск» за 1 квартал 2023 года взыскал с должников свыше 42 млн рублей

В первом квартале 2023 года «Газпром межрегионгаз Ижевск» выставил 154 претензии на 847,8 млн руб. должникам-юридическим лицам и направил 28 220 уведомлений на сумму 147,1 млн руб. должникам-физическим лицам.

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За тот же период юрлицам, не погасившим долги по выставленным претензиям, предъявлено 49 заявлений на сумму 236,5 млн руб., физлицам — 1073 заявления на сумму 8,6 млн руб.

По исковым заявлениям и заявлениям о выдаче судебных приказов вынесено за квартал 31 судебное решение на сумму 49,9 млн руб. в отношении юридических лиц и 175 решений на сумму 1,1 млн руб. в отношении физических лиц. Всего в пользу компании за январь-март с потребителей взыскано свыше 42 млн руб. долгов.

«Претензионно-исковая работа является эффективным инструментом работы с неплательщиками. Координация деятельности со службой судебных приставов и правоохранительными органами позволяет взыскивать с должников значительные объемы задолженности и способствует укреплению платежной дисциплины»,— отметил заместитель генерального директора по экономике и работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Андрей Мельник.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».