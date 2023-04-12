Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром межрегионгаз Ижевск» за 1 квартал 2023 года взыскал с должников свыше 42 млн рублей

В первом квартале 2023 года «Газпром межрегионгаз Ижевск» выставил 154 претензии на 847,8 млн руб. должникам-юридическим лицам и направил 28 220 уведомлений на сумму 147,1 млн руб. должникам-физическим лицам.

Фото: Газпром межрегионгаз Ижевск

Фото: Газпром межрегионгаз Ижевск

За тот же период юрлицам, не погасившим долги по выставленным претензиям, предъявлено 49 заявлений на сумму 236,5 млн руб., физлицам — 1073 заявления на сумму 8,6 млн руб.


По исковым заявлениям и заявлениям о выдаче судебных приказов вынесено за квартал 31 судебное решение на сумму 49,9 млн руб. в отношении юридических лиц и 175 решений на сумму 1,1 млн руб. в отношении физических лиц. Всего в пользу компании за январь-март с потребителей взыскано свыше 42 млн руб. долгов.

«Претензионно-исковая работа является эффективным инструментом работы с неплательщиками. Координация деятельности со службой судебных приставов и правоохранительными органами позволяет взыскивать с должников значительные объемы задолженности и способствует укреплению платежной дисциплины»,— отметил заместитель генерального директора по экономике и работе с потребителями ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Андрей Мельник.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Реклама.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...