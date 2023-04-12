Сотрудницу министерства образования Челябинской области подозревают во взятке

Против главного специалиста отдела лицензирования министерства образования Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Решается вопрос о предъявлении обвинения, отмечают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, сотрудница министерства получила взятку от руководителя образовательного учреждения за беспрепятственную выдачу лицензии на ведение образовательной деятельности. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела.