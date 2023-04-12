Суд отказался прекращать дело о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пытавшегося остановить дело о своем банкротстве. Решение принято 11 апреля, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Апелляционная инстанция оставила без изменения определение Арбитражного суда Челябинской области от 15 марта о принятии к производству заявления АО «Производственное объединение „Монтажник“» о признании Бориса Дубровского банкротом. Ближайшее заседание по делу состоится 19 апреля, на котором суд намерен проверить обоснованность заявления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ПО «Монтажник» (Магнитогорск, с июня 2021 года открыто конкурсное производство) требует признать экс-губернатора банкротом из-за долга в 37,2 млн руб. В рамках дела о банкротстве предприятия суд признал недействительными несколько сделок, по которым организация в 2019-2020 годах перечислило Борису Дубровскому 37,3 млн руб. С октября прошлого года суд рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» на общую сумму 930 млн руб. В качестве обеспечительной меры было арестовано имущество экс-губернатора на эту сумму.