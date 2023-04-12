Трудозатраты работников склада и транспортировки сократило предприятие «Фармаимпекс» из Удмуртии благодаря нацпроекту

Предприятие из Удмуртии ООО «Фармаимпекс» сократило временные затраты на приемку товара, а также устранило ненужные транспортировки и перемещения в рамках реализации методик нацпроекта «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мероприятия по оптимизации процессов проводились в течение шести месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, для реализации проекта на складе была сформирована рабочая группа из 10 сотрудников, прошедших обучение. В результате зафиксировано более 80 проблем, которые приводили к увеличению времени протекания процесса. Их решение позволило сократить затраты времени на приемку оборотной тары, устранить лишние транспортировки и перемещения товара. Кроме того, разделение склада на зоны хранения и изменение алгоритма размещения сократило движения грузчиков и фасовщиц на 48% в день.

При этом изменение алгоритма сборки перемещения лекарств на распределительном центре в Тюмени сократило время операции на 25%, трудозатраты фасовщиков — на 35% на обоих складах. Потенциальный экономический эффект от внедренных мероприятий составил 1,8 млн руб. в год.

В настоящее время компания самостоятельно тиражирует подход на другие процессы и подразделения. Два сотрудника прошли подготовку на инструкторов по бережливому производству. Для жителей Удмуртии результатом проекта стала возможность приобретать необходимые препараты без длительного ожидания.