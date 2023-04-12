«Эко-Standart» попросил СК принять меры из-за нарушений при озеленении в Челябинске

Общественное объединение «Эко-Standart» в открытом обращении попросило Следственный комитет и прокуратуру принять меры в связи с выявленными нарушениями при озеленении улицы Академика Королева в Челябинске. Об этом сообщается в telegram-канале сообщества.

Общественники отмечают, что нарушения при озеленении улицы Академика Королева подтвердила администрация в ответе на запрос одному из СМИ. Установлено, что деревья на улице высаживались этой зимой в ямы недостаточной глубины. В результате несколько десятков саженцев погибли. Подрядчику было выдано предписание на устранение замечаний. Согласно контракту, он будет обязан заменить сухие деревья.

Представители движения попросили главу города провести служебную проверку в отношении ответственных за озеленение чиновников, а региональные управление СК и прокуратуру провести проверку в отношении подрядчика и должностных лиц, принявших работы по контракту.

«Несколько десятков деревьев были высажены в снег, а специалисты администрации города, приняли и оплатили данные работы. А по весне, большинство деревьев просто упало на землю вместе со снегом, а корневая система просто промерзла. Стоит отметить, что замена требуется не только лиственным, но и хвойным деревьям, которые также по оценке специалистов погибли», — комментирует руководитель объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.