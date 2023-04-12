Жители Березников переплатили за тепло 11 млн рублей

За три месяца 2023 года инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае добилась перерасчета для жителей края неверно начисленных платежей за услуги ЖКХ на общую сумму 14,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в первом квартале 2023 года в ИГЖН поступило 3950 обращений, из которых в 540 случаях жители жаловались на завышенные начисления платы за услуги ЖКХ. Только за отопление ИГЖН выявила переплаты на сумму более 13 млн руб., при этом более 11 млн руб. были незаконно начислены жителям Березников. В частности, ПАО «Т Плюс» применяло норматив потребления тепла для категории домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, который гораздо выше норматива, чем для панельных и блочных домов, не принимая во внимание их конструктивные особенности согласно техническим паспортам. ИГЖН потребовала устранить это нарушение. В итоге ПАО «Т Плюс» вернуло собственникам более 10 млн руб. Эту ситуацию ИГЖН взяла на особый контроль, и в рамках мониторинга проводит контрольные мероприятия в отношении еще 139 многоквартирных домов в Березниках. В случае выявления нарушений будут приняты меры в рамках полномочий.

«Чаще всего неверные начисления допускаются при определении платы за отопление и горячее водоснабжение. При наличии фактов, свидетельствующих о нарушении порядка определения платы за коммунальные услуги, жители вправе обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для проведения проверки»,— отметила заместитель начальника ИГЖН Юлия Батенева.