Заработная плата на малых предприятиях Удмуртии на 11% ниже средней оплаты труда по региону

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в Удмуртии в 2022 году составила 39,8 тыс. руб. Это на 11% ниже среднего показателя по республике, сообщает Удмуртстат. Регион оказался на четвертом месте по данному показателю среди субъектов ПФО, уступив лидерство Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом средняя численность работников на малых предприятиях Удмуртии составила 51,9 тыс. человек. По данному показателю республика на седьмом месте в Поволжье. Лидеруется же Татарстан — 151,3 тыс. человек.

Вклад малых предприятий в оборот организаций Удмуртии составил 204,9 млрд руб. За 2022 год малые предприятия отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 125,4 млрд руб.