Заработная плата на малых предприятиях Удмуртии на 11% ниже средней оплаты труда по региону

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в Удмуртии в 2022 году составила 39,8 тыс. руб. Это на 11% ниже среднего показателя по республике, сообщает Удмуртстат. Регион оказался на четвертом месте по данному показателю среди субъектов ПФО, уступив лидерство Пермскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При этом средняя численность работников на малых предприятиях Удмуртии составила 51,9 тыс. человек. По данному показателю республика на седьмом месте в Поволжье. Лидеруется же Татарстан — 151,3 тыс. человек.
Вклад малых предприятий в оборот организаций Удмуртии составил 204,9 млрд руб. За 2022 год малые предприятия отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 125,4 млрд руб.