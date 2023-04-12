Таможенники конфисковали у сибиряка 37 ювелирных украшений и передали в Гохран России

Новосибирские таможенники изъяли у жителя Иркутска ювелирные украшения, которые он попытался под видом бижутерии отправить посылкой в Китай. Всего мужчина в декларации указал 12 аксессуаров, однако при досмотре правоохранители выяснили, что предметов на самом деле 37, а после экспертизы оказалось, что они из серебра и золота.

«Фактически пересылались ювелирные изделия из сплавов золота и серебра 585 и 925 пробы со вставками из природных минералов общей стоимостью более 159 тыс. руб.», - говорится в сообщении Таможенной службы.

Ювелирные украшения таможенники после конфискации передали в Гохран России. По факту не декларирования по установленной форме товаров в отношении отправителя возбуждено административное дело. Виновному также выписан штраф, по статье предусмотрен в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

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Лолита Белова