Жительница Перми взыскала 20 тыс. рублей за нападение щенка тибетского мастифа

Пермский краевой суд признал законным взыскание компенсации в размере 20 тыс. руб. с хозяйки тибетского мастифа, который покусал женщину.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, суд первой инстанции установил, что в августе прошлого года жительница Перми выгуливала в микрорайоне Ива свою собаку. В это время к ее собаке подбежал щенок тибетского мастифа, который затем покусал женщину. Пришедший на помощь молодой человек распылил в морду бойцовскому щенку перцовый баллончик, и только тогда тот убежал. После случившегося пермячка обратилась в медпункт, где ей провели хирургическую обработку раны. В течение нескольких месяцев она испытывала физическую боль и боялась выйти на улицу.

Позже пострадавшая установила хозяев покусавшей ее собаки и сообщила о произошедшем. Хозяйка щенка извинилась и предложила 3 тыс. руб. в качестве компенсации. Посчитав, что предложенная ей сумма является слишком низкой, женщина обратилась в суд. Учитывая степень физических и нравственных страданий истца, Мотовилихинский районный суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 20 тыс. руб. Хозяйка мастифа пыталась отменить это постановление в апелляции, но краевой суд оставил решение в силе.