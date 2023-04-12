В Металлургическом районе Челябинска закроют движение трамваев на 3,5 месяца

В Челябинске на несколько месяцев отменят большинство трамвайных маршрутов в Металлургическом районе из-за ремонта путей. Работу будут проводить на Шоссе Металлургов на участке от улицы Черкасской до Монтажников, сообщает мэрия.

С 1 мая по 15 августа полностью закроют движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников. На это время трамваи №№3, 14, 18, 19, 20 будут следовать только до Першино. Трамвай №10 пустят по маршруту Коксохим — ЧМК — ЦХП. Его будут обслуживать восемь вагонов с интервалом 11-20 минут. На время ограничений челябинцам предлагают пользоваться автобусами №№15, 31, 41, 47, 71, а также троллейбусами №№7 и 14.