На Алтае буду судить инструктора МЧС, избившего начальника караула

Перед судом предстанет старший инструктор группы экстренного реагирования 8-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Республики Алтай, который, по версии следствия, избил начальника караула. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Следствие установило, что утром 14 января 2023 года в селе Онгудай в помещении пожарной части старший инструктор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу начальника караула, который сделал ему замечание. У потерпевшего диагностировали перелом челюсти.

В отношении спасателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев