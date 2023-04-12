По делу Лилии Чанышевой допросят Алексея Навального

В Кировском райсуде Уфы на 19 апреля запланирован допрос Алексея Навального. Он должен выступить в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Рамиль Гизатуллин. Допрос должен пройти по ВКС.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Вину она не признает.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте