Экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова могут посадить на 19 лет

Как стало известно «Ъ-Уфа», гособвинение озвучило в Бабушкинском районном суде Москвы сроки заключения для подсудимых по так называемому «прокурорскому» делу.

Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова гособвинитель попросил приговорить к 19 годам и выплате 80 млн руб. штрафа, экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина — к 18 годам и 80 млн руб. штрафа, экс-заместителя начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ прокуратуры республики Артура Шаретдинова — к 9 годам и 24 млн руб. штрафа, адвоката Рашида Сафеева — к 9 годам и 15 млн руб. штрафа.

Предпринимателю Феиму Мухитову и предпринимателю-юристу, бывшему депутату горсовета Уфы Вадиму Рамазанову гособвинитель попросил назначить 5 и 7 лет условно и по 40 млн руб. штрафа.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в зависимости от роли каждого из них они обвиняются в получении взятки (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Олег Вахитов

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