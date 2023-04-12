Пожароопасный сезон объявлен в Алтайском крае

В Алтайском крае с 12 апреля региональным правительством объявлено о начале пожароопасного сезона. «Сейчас, при сходе снега и высыхании прошлогодней травы, ежедневно при мониторинге на территории региона фиксируются термоточки»,– сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, за 11 апреля в крае было ликвидировано 45 пожаров, в основном – это горение мусора и сухой травы.

По данным Авиалесохраны, в Сибири пожароопасный сезон открыт на всей территории республик Тыва и Хакасия, в девяти лесничествах Красноярского края, в 23 лесничествах Иркутской области.

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Анна Егорова