На пасхальный стол новосибирцы потратят около 700 рублей

Стоимость традиционных пасхальных блюд и ингредиентов в Новосибирске в 2023 году составила от 619 до 702 руб. Приготовить пасхальный кулич обойдется новосибирцам от 294 до 376 руб., подсчитали аналитики СберМаркета. Цена готового кулича составляет в среднем 272 руб., десятка яиц — 82 руб., набора для окрашивания яиц — 79 руб., творожной пасхи — 150 руб. и свечей — 119 руб.

За неделю до праздничной даты продажи куличей в регионе выросли в шесть раз. Реализация готовой глазури увеличилась на 77%, а наборы для окрашивания яиц новосибирцы стали добавлять в онлайн-корзины в три раза чаще.

Онлайн-сервис доставки отмечает: в Новосибирске растет числе покупателей онлайн. Так, сравнивая подготовку за неделю до пасхи в 2023 и 2022 году, аналитики отметили рост продаж муки на 101%, яиц — на 75%, цукатов — на 41% и дрожжей — на 87%.

Дата православной пасхи в 2023 году – 16 апреля.

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Лолита Белова