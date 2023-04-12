Волейбольный новосибирский «Локомотив» вышел в полуфинал российской Суперлиги

«Локомотив» вошел в число четырех команд, которые продолжат борьбу за звание чемпиона российской мужской волейбольной Суперлиги сезона 2022/2023. В четвертьфинальной серии новосибирцы оказались сильнее белгородского «Белогорья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решающий матч серии состоялся в Новосибирске 11 апреля. Ни в одном из сетов хозяева не позволили гостям взять более 20 очков. Итоговый счет матча – 3:0 (25:20, 25:20, 25:16), серии – 2:1.

В полуфинале «Локомотив» ждет серия с «Зенитом-Казань» до тех побед. Первые две игры состоятся в столице Татарстана 16 и 18 апреля, в Новосибирск серия переедет 21 апреля.

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Валерий Лавский