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Коммерсантъ FM
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Упавший под Санкт-Петербургом аэростат оказался метеозондом

Беспилотный аэростат, который упал рядом со Всеволожском в Ленинградской области вечером 11 апреля, был метеозондом Росгидромета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина.

«Метеозонд Росгидромета упал в окрестностях Всеволожска в Ленинградской области»,— сказал господин Ильин агентству.

Ранее местные СМИ сообщили, что рядом с садоводческим товариществом «Океан» под Всеволожском обнаружили сдутый воздушный шар с проводами. Местные жители обратились в полицию по факту находки.

Олеся Павленко

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