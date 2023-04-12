«Все население в убежище не укроешь»

В Татарстане намерены эвакуировать население шести крупных городов в случае применения на территории региона оружия массового поражения. Об этом на заседании комитета Госсовета сообщил замглавы МЧС республики Николай Суржко. При иной угрозе, по его словам, жителей Татарстана должны разместить по подвалам и в метрополитене. Однако степень готовности этих объектов к укрытию оценивается как «разное». Чиновник также затруднился сказать, когда жителей начнут информировать о том, какие укрытия они могут использовать. Однако депутаты обратили внимание, что в некоторых домах уже появились объявления, что «ключ от подвала находится в соседнем доме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Вопрос готовности объектов гражданской обороны в Татарстане был поднят на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку его председателем Шакиром Ягудиным («Единая Россия»). «Какие меры принимаются для приведения в нормативное состояние объектов обороны?» — спросил депутат заместителя главы МЧС республики Николая Суржко.

Господин Суржко сообщил, что таких объектов в республике «огромное количество». По данным МЧС, к ним относятся здания, сооружения, транспортные средства и коммуникации, в том числе пункты управления гражданской обороны, противорадиационные укрытия, склады имущества и т.д. «Нельзя сказать, что они сейчас в нормативном состоянии или ненормативном. Есть часть в нормативном состоянии»,— признался заместитель министра.

При этом Николай Суржко обратил внимание, что «депутаты, когда задают нам вопросы по гражданской обороне, думают, что все население должно быть эвакуировано в убежища». «Это не так»,— указал он. По его словам, «основной способ защиты населения при гражданской обороне — это эвакуация». «У нас в республике должно быть эвакуировано шесть крупных городов. Это основной способ защиты»,— объяснил он.

Чиновник добавил, что изначально убежища предназначались для «укрытия наибольшей работающей смены предприятия, которое работает в военное время». По его словам, убежища в республике также «создавались для населения, но тоже только для узкоспециальных групп». «Все население в убежище не укроешь»,— констатировал он.

Замглавы МЧС пояснил, что места размещения при эвакуации населения будет определять специальная комиссия. «Есть порядок, каким транспортом это осуществляется, в какие сроки. В основном размещают по существующему жилью. Есть нормы по 2 кв. м на человека»,— рассказал он.

Господин Суржко отметил, что это «касается военного времени при применения оружия массового поражения». Если же применяется оружие «немассового поражения», то тогда для убежища может быть использовано любое помещение, которое «приспосабливается для укрытия населения»: подвалы, подземные парковки, метрополитен. «Как они содержатся в настоящее время? По-разному»,— признался Николай Суржко. По его словам, «организованы хорошие» укрытия, например, в Альметьевске. «У них оборудованы 180 подвалов, там есть, на чем сидеть, из чего пить, на домах есть памятки, где можно укрыться»,— рассказал он.

Депутат Алсу Тарханова поинтересовалась: «Когда эти сведения будут доведены до населения?» Господин Суржко ответил, что «вопрос непростой», поскольку этим должны заниматься местные власти. «По этой работе сроков нет»,— объяснил он. На это Шакир Ягудин отметил, что в некоторых домах уже появляются объявления, что «ключ от подвала находится в соседнем доме».

Также Николай Суржко сообщил депутатам, что «режет ухо», когда говорят, что в Татарстане есть проблемы с системами оповещения. Он предоставил депутатам по этому вопросу информацию в письменном виде: «Там подробно указано, что было и что сделано».

Напомним, что на сессии Госсовета Татарстана в марте депутат КПРФ Ягудин предлагал провести в республике ревизию укрытий и убежищ. Тогда он сообщил, что защитные сооружения готовы укрыть лишь 4% населения республики, а большинству жителей в случае опасности придется прятаться в подвалах. Также коммунист предложил создать онлайн-карту бомбоубежищ и провести пробную учебную эвакуацию маленького города или крупного предприятия. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин тогда согласился, что в республике должны «быть готовыми к различным вариантам продолжения этой специальной военной операции».

Кирилл Антонов