Молочные реки вышли из берегов

Татарстан испытывает перепроизводство молока на фоне снижения его потребления, которое усугубилось с началом Великого поста и Уразы у верующих. Об этом вчера заявил глава минсельхоза республики Марат Зяббаров. Это приводит к падению закупочных цен на молоко: сейчас, по словам чиновника, производители реализуют сырье за 23-29 руб. за литр, что на 15% ниже, чем годом ранее. В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана опасаются, что такая ситуация вынудит аграриев прибегнуть к забою скота, потому что «содержать его невыгодно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru, Коммерсантъ Фото: tatarstan.ru, Коммерсантъ

О перепроизводстве на фоне снижения потребления молока в Татарстане вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщил вчера на брифинге в Доме правительства республики. Согласно его данным, ежесуточно в республике реализуется более 4,8 тыс. тонн сырого молока. Из них хозяйства продают 4,22 тыс. тонн, а население 620 тонн молока. Татарстан является ведущим поставщиком молока в РФ.

По данным минсельхоза Татарстана, в 2022 году в регионе надоили более 2 млн тонн молока. Совокупный объем производства молока-сырья в республике вырос на 3,8%. Как сообщал Марат Зяббаров, за год было построено и введено в эксплуатацию 22 высокотехнологичных молочных комплекса. В республике завезли дополнительно 19 тыс. голов высокопродуктивных племенных нетелей. В 2023 году планы увеличить производство молока еще на 1,5%. Крупнейшими производителями являются ООО АПК «Продовольственная программа», АО «Агросила», ООО «Август-Агро», ООО «Союз-Агро».

На этом фоне, как отметил министр, в регионе снижается потребление. Ситуация усугубилась с началом Великого поста, который православные держат с конца февраля, а также Уразы у мусульман (священный месяц Рамадан в этом году начался в конце марта).

«И пост свое дело сделал, и Ураза определенное снижение дала»,— сказал министр. Однако конкретные цифры по потреблению молока в регионе он называть не стал.

«Общее увеличение производства молока в России и снижения потребления — комплекс таких действий привели к перепроизводству молока и к снижению закупочной цены»,— констатировал Марат Зяббаров.

По его данным, «незначительное снижение началось с февраля текущего года, цена на молоко за данный период снизилась с 34,18 руб. до 33,66 руб.». В начале прошлой недели средняя закупочная цена у сельхозобъединений и фермеров составляла 29,43 руб. без НДС. Это на 4,39 руб. (14,9%) ниже аналогичного периода 2022 года.В личных подсобных хозяйствах закупочная цена опустилась до 23,44 руб. за литр. Это на 3,19 руб. (11,55%) меньше, чем в феврале 2023 года. В начале апреля «динамика уменьшения закупочных цен у населения отмечена у 13 кооперативов», заметил министр.

Сейчас, по его словам, «ценовая ситуация стабилизировалась и проходит без резких ценовых скачков». При этом он отметил, что прежде цена молока росла: за последние два года увеличилась на 2,09 руб. (9,9%), а за три — на 2,83 руб. (13,7%).

Марат Зяббаров считает, что снижение закупочных цен также связано с ростом продаж сухого обезжиренного молока в марте и феврале прошлого года. Тогда цена за 1 кг достигала 280-290 руб. без НДС, при себестоимости производства в 215-230 руб. Обычное молоко тогда стоило 34-36 руб. «Многие начали кредитоваться и активно приобретать обезжиренное молоко и направлять его на сушку. В связи с чем создали переизбыток предложения на рынке, после которого ожидаемо пошло снижение цен»,— объяснил глава минсельхоза. Он добавил, что «при тех закупочных ценах на молоко производство биржевых товаров (в том числе сливочное масло) стало убыточным» и сейчас цена сухого молока снизилась до 145 руб. без НДС. «Для сохранения объемов производства и конкурентоспособности на рынке производители вынуждены снижать закупочную стоимость молока-сырья»,— указал министр.

В связи с ситуацией на молочном рынке государство вынуждено субсидировать производителей. На эти цели в конце марта в республике было выделено 1,28 млрд руб. (с учетом софинансирования из бюджета РФ). Марат Зяббаров сообщил, что субсидии получили 485 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. В среднем на 1 кг молока производители получили 5,83 руб. «Кто-то получил 2 руб., кто-то 8 руб. — в зависимости от критериев»,— пояснил министр.

«Коров, которые на сегодняшний день дают молоко, к следующему году или даже к осени может не быть, потому что содержать их невыгодно. Восстановление поголовья может занять несколько лет»,— выразил беспокойство в беседе с „Ъ“ председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. «Только за прошлую неделю поголовье коров сократилось на 900 голов в республике»,— сообщил он. Он считает, что «ситуация больно бьет именно по малым хозяйствам».

Господин Байтемиров полагает, что государство «не хочет решать вопросы рентабельности сельского хозяйства». «У нас и зерно некуда девать, и молоко некуда девать»,— посетовал он. «Встает вопрос, почему мы завозим сухое молоко из других стран?» — сказал глава ассоциации.

Также Камияр Байтемиров обратил внимание, что сейчас в магазинах молоко продается за 60 руб. и более за литр при его себестоимости 18-22 руб. «Торговля получает 20 руб., переработчики получают 20 руб., а производитель за минусом себестоимости имеет лишь 2 руб.»,— подсчитал он.

При этом, по оценкам Камияра Байтемирова, снижение потребления молока не столь значительное. «Оно носит сезонный характер: это и Ураза, и пост»,— заключил он.

Кирилл Антонов