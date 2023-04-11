Школьницу в Казани осудили на два года условно за попытку поджога военкомата

Советский райсуд в Казани приговорил ученицу 11 класса к двум годам условно за попытку поджога военкомата. Об этом сообщила госагентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Свою вину школьница признала. Предполагаемый ущерб, который мог быть нанесен, если бы девушка довела свой замысел до конца, следствие оценило в 20 млн руб.

Как писал «Ъ-Казань», в октябре прошлого года школьница пыталась поджечь военкомат Советского района в Казани тремя бутылками с «коктейлем Молотова». Она кинула в сторону здания две из них, но не попала. В итоге загорелась лишь трава у стены военкомата. Ее задержали правоохранители. Она пояснила, что таким образом выразила протест спецоперации и мобилизации.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"