Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Авито недвижимость»: стоимость аренды квартир в Воронеже за год увеличилась на 17,2%

В Воронеже увеличилась средняя стоимость долгосрочной аренды квартир — на 17,2%, c 14,5 тыс. руб. в первом квартале 2022-го до 17,5 тыс. руб. по итогам трех месяцев 2023-го. Такие данные приводит онлайн-платформа «Авито недвижимость». Спрос на долгосрочную аренду в Воронеже за год увеличился на 7,4%, предложение снизилось на 4%, подсчитали аналитики компании.

Данные по Воронежу соответствуют общефедеральной тенденции. Стоимость долгосрочной аренды квартир по России за год выросла на 25%, сильнее всего в Ростове-на-Дону — на 22,2%. Спрос на аренду квартир увеличился на 12%.

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2022-го цена квадратного метра в Воронеже не изменилась. Предложение в сфере долгосрочной аренды квартир увеличилось на 3%, спрос уменьшился на 22,7%.

В целом в России объем предложения на рынке долгосрочной аренды за квартал снизился на 5,3%. Сильнее всего количество сдаваемых в аренду квартир за квартал выросло в Ставрополе (+16,4%), а уменьшилось — в Сочи (-32%). Спрос на аренду квартир в России за квартал снизился на 10,3%, стоимость квартир в большинстве городов не изменилась.

Сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены стагнируют, а в некоторых городах даже снижаются, отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев. По его мнению, значительных колебаний спроса и цен в ближайшее время ждать не стоит.

Амалия Нечаева

Читайте нас во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...