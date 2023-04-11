«Авито недвижимость»: стоимость аренды квартир в Воронеже за год увеличилась на 17,2%

В Воронеже увеличилась средняя стоимость долгосрочной аренды квартир — на 17,2%, c 14,5 тыс. руб. в первом квартале 2022-го до 17,5 тыс. руб. по итогам трех месяцев 2023-го. Такие данные приводит онлайн-платформа «Авито недвижимость». Спрос на долгосрочную аренду в Воронеже за год увеличился на 7,4%, предложение снизилось на 4%, подсчитали аналитики компании.

Данные по Воронежу соответствуют общефедеральной тенденции. Стоимость долгосрочной аренды квартир по России за год выросла на 25%, сильнее всего в Ростове-на-Дону — на 22,2%. Спрос на аренду квартир увеличился на 12%.

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2022-го цена квадратного метра в Воронеже не изменилась. Предложение в сфере долгосрочной аренды квартир увеличилось на 3%, спрос уменьшился на 22,7%.

В целом в России объем предложения на рынке долгосрочной аренды за квартал снизился на 5,3%. Сильнее всего количество сдаваемых в аренду квартир за квартал выросло в Ставрополе (+16,4%), а уменьшилось — в Сочи (-32%). Спрос на аренду квартир в России за квартал снизился на 10,3%, стоимость квартир в большинстве городов не изменилась.

Сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены стагнируют, а в некоторых городах даже снижаются, отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев. По его мнению, значительных колебаний спроса и цен в ближайшее время ждать не стоит.

Амалия Нечаева

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