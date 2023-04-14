При советской власти рабочие могут стать изобретателями

Революция раскрыла в рабочем классе дремлющие творческие способности в наиболее близкой пролетариям области — на производстве. Царизм не давал им такой возможности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Не имея образовательного ценза, рабочие от станка, много лет изучая работу орудий производства, вносят крайне ценные усовершенствования, сберегающие рабочий труд и увеличивающие производительность. В дореволюционный период рабочим хода не давали. Часто открытиями рабочих пользовались лица высшего технического персонала. Редко изобретателю из рабочей среды удавалось добиться признания.

Только советская власть с первых же дней ее существования учредила комитет по делам изобретений. Теперь все дороги рабочим-изобретателям открыты.

Приведем несколько примеров.

Товарищ Знаменский из Тулы изобрел тормоз, который может за три секунды остановить сразу два маховика.

Красные изобретатели, рабочие-металлисты братья Вишневские — авторы 26 изобретений. Один из них изобрел прибор для борьбы с бронепоездами противника, получивший применение на южном фронте. Они же изобрели светящие снаряды, агитационные ракеты и т. д.

Механик-шахтер Симонов еще в 1913 году задался целью облегчить труд рабочего-шахтера. Только советская власть дала ему возможность осуществить свое намерение, и он изобрел врубовую машину, которая с помощью специальных приспособлений отбрасывает вырубленные породы в шахтах.

В паровозных мастерских Северных железных дорог рабочий Галкин наладил производство огнеупорной глины для обмазки котлов и паровозных печей — оборудовал сушилку, провел трубы, приспособил колесо с ремнем — и глина готова. Другой изобретатель тех же мастерских Иван Часовников выточил деревянную матрицу для изготовления колец для паровозных труб. С ее помощью можно делать кольца любых размеров с увеличением производительности труда на 100%.

Рабочие-изобретатели своими делами способствуют хозяйственному возрождению нашей страны.

Подписанную «Г. В.» статью «Рабочие-изобретатели» опубликовали «Известия» 3 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев