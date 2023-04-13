Чтобы пациент мог говорить

Исследователи из лаборатории медицинских нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта ФЦМН ФМБА России под руководством Алексея Осадчего (ФЦМН ФМБА России, Высшая школа экономики) разработали и применили во время операции уникальный метод обработки данных для пассивного (без электрической стимуляции) картирования коры головного мозга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФМБА России Фото: ФМБА России

Таким образом, совместная разработка исследовательского коллектива ученых из проекта «Нейрокампус» РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ВШЭ и МГМСУ им. А. И. Евдокимова успешно транслирована в клиническую практику.

Выполнение нейрохирургических операций требует четкого определения положения речевых зон мозга, что позволяет сохранять пациентам речь в послеоперационном периоде. Процедуру картирования мозга можно осуществлять в активном режиме — за счет стимуляции мозга минимальными электрическими воздействиями. Однако такое влияние на работу функциональных зон мозга может приводить к развитию судорожного приступа, который является частым и закономерным осложнением в таких ситуациях.

В ходе недавних операционных вмешательств учеными «Нейрокампуса» совместно с врачом-нейрофизиологом Ниной Чищиной из отдела функциональной диагностики заболеваний нервной системы ФЦМН ФМБА России и нейрохирургами Ильей Сенько и Ильей Григорьевым был успешно применен метод пассивного картирования для двух пациентов: с фармакорезистентной эпилепсией и с опухолью левой островковой доли мозга. В процессе операции с помощью кортикографической электродной сетки считывались паттерны электрической активности исследуемого участка мозга до, во время и после произношения речи.

Интерпретируя эти временные паттерны с использованием математических методов анализа многоканальных сигналов, ученые установили, какие электроды были задействованы при активации различных функций артикуляции речи и таким образом картировали речевую кору, не вызывая судорожного приступа. Этот подход существенно расширяет область применимости процедур интраоперационного функционального картирования и открывает широкие возможности для сохранения постоперационного функционала мозга даже в самых тяжелых случаях.

Лаборатория медицинских нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта ФЦМН ФМБА России была создана в рамках стратегического проекта «Нейрокампус» РНИМУ им. Н. И. Пирогова в ходе реализации программы «Приоритет-2030».

«Нейрокампус» объединяет исследователей из РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, а также является открытой площадкой для взаимодействия ученых, врачей, учащихся, преподавателей вузов и предпринимателей, заинтересованных в развитии медицинских нейротехнологий.

Геннадий Хромых