В ХМАО увеличили расходы бюджета на 26,8 млрд рублей

Расходная часть бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2023 году увеличена на 26,8 млрд руб., сообщила на заседании правительства региона исполняющая обязанности директора департамента финансов ХМАО Светлана Попкова. Средства будут направлены на развитие образования, медицины, социальную, демографическую и жилищную сферы.

По словам госпожи Попковой, в связи с корректировкой закона о бюджете округа, сумма доходов в 2023 году увеличена на 13,9 млрд руб., в 2024 году — на 0,9 млрд руб., в 2025 году план доходов не менялся.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что среди предложений для внесения поправок в бюджет — завершение строительства ханты-мансийского реабилитационного центра, а также «обеспечение противопожарной и противопаводковой безопасности за счет внедрения агломерационных процессов на поселенческий уровень».

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Полина Хабарова