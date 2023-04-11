В Сочи семьи мобилизованных и добровольцев получили помощь на 20 млн рублей

Более 20 млн руб. выплачено в Сочи семьям участников СВО. Цифра озвучена на очередном заседании Координационного совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Мы не оставляем без внимания ни одно обращение… С октября прошлого года провели уже порядка 25 расширенных заседаний Координационного совета. В узком формате решаем возникающие вопросы ежедневно»,— рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалева.

По ее данным, дети мобилизованных пользуются правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте, бесплатно питаются в школах и детсадах и пр. Кроме того, семьям участников СВО положены выплаты при рождении ребенка, также для них установлены льготы по земельному налогу.

Всего в городе действует 11 мер соцподдержки участников специальной военной операции.

Наталья Решетняк

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