Ароматная эволюция

Нейронаука, искусственный интеллект и устойчивое развитие — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, в каких направлениях движется индустрия ароматов.

Дом Gucci выпустил аромат из 100% этанола, полученного из переработанных промышленных выбросов. Новинка Where My Heart Beats дополнила коллекцию The Alchemist`s Garden, посвященную древнему искусству алхимии. Стоит отметить, что ничего подобного в индустрии парфюмерии ранее не выпускали и это самый экологически чистый аромат, созданный по актуальным технологиям устойчивого развития. Цена композиции не отличается от других представленных в коллекции — те же €350.

В настоящее время во многих ароматах используется этанол, полученный из сахарного тростника и сахарной свеклы, но, несмотря на то что этот вид спирта производится из натуральных материалов, он по-прежнему оказывает воздействие на окружающую среду. Выращивание сахарного тростника для производства ведется в таких больших масштабах, что приводит к вырубке лесов и деградации почвы, а также наносит ущерб биоразнообразию. «Многие бренды экспериментируют со спиртом, пытаясь получить его нестандартным способом. Но главным образом брендам это дает возможность красиво написать на этикетке, что в составе больше 90% натуральных ингредиентов, а спирт составляет примерно такую же долю от содержимого флакона. Получается, если спирт натуральный, то и композиция такая. Но глобально это ничего не меняет — планету точно не спасет. Просто маленький шажок в сторону устойчивого развития»,— считает Богдан Зырянов, независимый парфюмерный эксперт и автор Telegram-канала Hear the Smell.

Аромат как цель

В настоящее время парфюмерная индустрия развивается по четырем основным направлениям: экологичность, цифровые технологии, интеллектуальная обработка и функциональность.

На первое место выходят особенности получения ингредиентов и их обработки.

Например, масштабная парфюмерная компания CPL Aromas сейчас работает над технологиями, которые улавливают запах цветущего растения, чтобы воссоздать его в лаборатории без обрезки.

Растут и требования к разработчикам ароматов из-за желания потребителей иметь ароматы со смыслом: теперь формулы должны быть не просто красивыми, а функциональными. Именно поэтому так востребовано сотрудничество с нейробиологами.

Новая эпоха

Исследовательская компания Mintel еще в прошлом году предсказала начало эры инноваций в парфюмерии. Катализатором для такого заявления послужили тенденции, которые получили свое развитие во время пандемии. Из-за сильнейшего стресса и затем восстановления обоняния вырос интерес с ароматерапии и развитию функциональных ароматов — таких, которые оказывают воздействие на настроение и эмоциональное состояние.

Первыми рефлексировать на изменения стали крупнейшие в мире производители ароматов. Например, швейцарская компания Givaudan в ноябре 2022 года запустила коллекцию ароматов MoodScentz+, вызывающих позитивные эмоции. Индивидуальная композиция подбирается при помощи специального устройства, фиксирующего реакцию мозга на запахи.

В том же году еще одна швейцарская компания—производитель ароматов, Firmenich, запустила программу EmotiON на основе искусственного интеллекта, создающую композиции для повышения концентрации внимания и улучшения мозговой активности.

В основе обоих проектов — технологии искусственного интеллекта, многолетние научные исследования и основы нейронауки. Однако даже научный сотрудник по поддержке бизнеса сенсорной науки в Givaudan Джулия Брукс говорит, что искусственный интеллект, как и другие науки, требует вмешательства человека.

Экстракция будущего

На этом достижения не закончились. В том же 2022 году парфюмерный бренд L`Artisan Parfumeur выпустил коллекцию ароматов, опередив Gucci с идеей апсайклинга, то есть вторичного использования материалов. Так, в Le Potager вошли компоненты под общим названием SymTraps, полученные в результате переработки побочных продуктов пищевой промышленности.

К слову, технология SymTrap была запатентована еще в 2008 году компанией Symrise. И смысл ее — в извлечении одорантов из любых отходов при обработке овощей, фруктов и цветов, будь то экстракция или дистилляция. Получается 100%-ный натуральный экстракт и, что важно, использованный вторично. Первым таким ингредиентом стала маракуйя, а затем лук, артишок, чеснок, спаржа и цветная капуста.

Парфюмер Symrise Сьюзи Ли Хейли говорит о том, что репчатый лук дает ноты экзотических фруктов, а лук-порей — зеленые молочные оттенки, артишок имеет сходство с зелеными нотами розы столистной. В этом направлении есть перспективы, чего не скажешь об искусственном интеллекте. Богдан Зырянов отмечает, что композиции, созданные искусственным интеллектом на выставке Beautyworld ME в Дубае, получились довольно посредственными — по его словам, «фруктово-цветочный шампунь» и «типичный ароматизатор мужских особей».

Вполне возможно, что извлечение ингредиентов в апсайклинг-технологиях — ближайшее будущее парфюмерии, и причины этому есть. Так, в прошлом году фермеры Грасса, основного источника цветов для Dior и Chanel, столкнулись с сильнейшей засухой. Фермер Кэрол Бьянкалана, которая выращивает туберозу, розу и жасмин исключительно для Dior, говорит, что у нее урожай был на 40% меньше, чем в прошлом году. Получается, если новых ингредиентов нет или не хватает, марки будут работать с тем, что есть, и максимально оптимизировать процессы.

