Фестиваль «Кубань театральная — 2023» пройдет в конце апреля в Краснодаре

С 21 по 29 апреля в Краснодаре проведут XVII фестиваль «Кубань театральная», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этом году он объединил 15 театров и 11 площадок из Краснодарского края и Республики Адыгея»,— рассказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Открытие фестиваля состоится 21 апреля на Главной городской площади. В течение недели на разных сценах города можно посмотреть спектакли участников фестиваля. Кроме того, запланированы лекции и мастер-классы членов экспертного совета.

Завершится фестиваль 29 апреля спектаклем Московского Губернского театра «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram