АСВ просит списать имущество Экопромбанка почти на 1 млрд рублей

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающая конкурсным управляющим ОАО «АКБ “Экопромбанк”», обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о разрешении разногласий между управляющим и комитетом кредиторов банка по вопросу списания имущества должника. Как следует из материалов дела, АСВ добивается утверждения своего предложения о списании имущества Экопромбанка на 915,9 млн руб. Указанная сумма — права требования к компании Sirelana Trading Co. Limited. Заявление принято судом к производству, его рассмотрение назначено на 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экопромбанк оказался в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 февраля 2023 года общий размер установленных обязательств банка перед кредиторами составлял более 6,663 млрд руб. В реестр требований кредиторов на эту дату были включены требования на общую сумму 6,183 млрд руб., из них удовлетворены требовании на 1,041 млрд руб. (16,84%).

По данным сайта OpenCorporates, компания Sirelana Trading Co. Limited была зарегистрирован на Кипре в 1996 году. Как указывается в документах арбитражного суда, 17 августа 2010 года между банком и Sirelana Trading был заключен кредитный договор на €10,925 млн со сроком возврата до 20 сентября 2014 года. Позже валюта кредита менялась несколько раз в рамках допсоглашений. В итоговом его варианте сумма кредита составляла $10,189 млн и €4,08 млн. Своих обязательств по договору заемщик не выполнил. По расчетам банка, к концу апреля 2016 года сумма основного долга в евро снизилась до 3,781 млн, а в долларах осталась прежней. При этом проценты за пользование кредитом составили $6,814 млн и €2,531 млн.