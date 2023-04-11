Футбольный клуб «Зенит» откроет филиал своей академии в Китае

Петербургский футбольный клуб «Зенит» откроет в Китае филиал своей академии. Идея в настоящее время обсуждается с местными властями и китайскими спортивными федерациями, сообщил генеральный директор ФК Александр Медведев в беседе с «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаг футбольной команды «Зенит»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Флаг футбольной команды «Зенит»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Со слов господина Медведева, филиал планируется открыть в городе Бэйхай провинции Гуанси, который находится на берегу Тонкинского залива. Китайская футбольная ассоциация и Пекинская федерация футбола поддержали инициативу сине-бело-голубых по поводу товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе Центра повышения квалификации тренеров в Петербурге.

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