По смертельным обстоятельствам

Верховный суд РФ (ВС) признал, что долги перед Фондом социального страхования, возникшие в результате возмещения вреда погибшим в ДТП по вине гражданина-должника, могут быть списаны. Нижестоящие суды отказались освободить должника от обязательств, посчитав их «несмываемыми». Но ВС указал, что долг, перешедший в порядке регресса новому кредитору (страховщику), «утрачивает связь с личностью потерпевшего», к тому же гражданин причинил вред неумышленно. Юристы называют решение «социально значимым», но видят лазейки для злоупотреблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ВС разъяснил новые детали условий списания долгов в банкротстве гражданина. В феврале 2014 года Максим Дьяконов стал виновником ДТП, в котором погибли четыре человека. Некрасовский райсуд Ярославской области признал вину господина Дьяконова по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фонд социального страхования РФ (ФСС) счел случай страховым, выплатил семьям погибших в общей сумме 4 млн руб., а одному из родственников погибшего назначил бессрочную ежемесячную страховую выплату около 15 тыс. руб. Затем по иску фонда суд общей юрисдикции взыскал с Максима Дьяконова 4,25 млн руб. (сумма на 30 июня 2015 года) в порядке регресса.

Должник не смог расплатиться и решил подать на банкротство. Единственным кредитором был ФСС, но по итогам процедуры суды отказались списать долги. Инстанции пришли к выводу, что требование фонда связано с возмещением вреда, причиненного жизни, а такие долги по закону не списываются. Также суды отметили, что «при возникновении деликтного обязательства» (в результате правонарушения) должник «действовал незаконно, о чем говорит вынесенный в его отношении приговор» (см. “Ъ” от 10 февраля).

Финансовый управляющий должника оспорил эти решения в ВС. По его мнению, господин Дьяконов уже понес наказание за преступление и добровольно возместил моральный вред потерпевшим, поэтому нет оснований не освобождать его от долга. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила все судебные решения и освободила должника от обязательств.

ВС напомнил, что основной целью института банкротства физлиц — «социальная реабилитация добросовестного гражданина», отказ служит «исключительной мерой, направленной либо на защиту социально значимых ценностей (в частности, таких как право конкретного лица на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на получение оплаты за труд, алиментов), либо чтобы не допустить поощрения злоупотреблений».

В то же время, подчеркнул суд, если возмещением вреда жизни или здоровью занимается ФСС, то «связь его вновь возникшего регрессного требования с личностью потерпевшего утрачивается», такое требование «направлено лишь на обезличенное пополнение бюджета фонда». Коллегия отметила, что по закону списать долги нельзя, если при их возникновении он действовал «недобросовестно по отношению к кредитору». Но тут преступление совершено должником «по неосторожности». При этом гражданин погашал долг перед фондом, «насколько позволяли его доходы», а также «не мешал» формированию конкурсной массы и удовлетворению требований кредитора.

Поэтому «сам по себе факт вынесения в отношении должника приговора за нарушение ПДД не является основанием для неосвобождения от долгов», пояснил суд. Но от «будущих регрессных требований» фонда по платежам, которые он перечислит родственнику погибшего, должник «не освобождается», заключила коллегия.

Ведущий юрист практики банковской деятельности и банкротства юргруппы «Яковлев и Партнеры» Метакся Арутюнян полагает, что позиция ВС имеет «социально значимый эффект». Суд «продолжил линию, направленную на максимальное освобождение гражданина от долгов по итогам банкротства», добавил советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк.

Важно, что ВС уточнил «критерии незаконного поведения должника для несписания долгов», поскольку проблема сохранения судами долгов по завершении банкротства граждан «носит массовый характер», подчеркивает партнер ProLegals Елена Кравцова. ВС, поясняет она, «сузил основания до умышленных действий против кредиторов». По мнению госпожи Арутюнян, судам придется «тщательнее подходить к оценке поведения должника на предмет его добросовестности».

Екатерина Волкова