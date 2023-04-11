Высокопоставленный липецкий полицейский получил шесть лет колонии за попытку кражи нефти

Липецкий областной суд вынес приговор по делу о попытке хищения топлива из нефтепровода путем несанкционированной врезки в отношении 38-летнего заместителя начальника отдела №3 УЭБиПК регионального УМВД России Владимира Шебанова и троих его сообщников – Сергея Марковина, Андрея Терехова, Николая Еганова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Шебанов получил шесть лет колонии общего режима, Терехов — три с половиной года, а Марковин и Еганов — по два с половиной года.

Полицейский признан виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в организации покушения на кражу (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), остальные — только в покушении на кражу. Шебанову запрещено три года занимать должности в органах власти, он лишен звания. После вступления приговора в силу полицейский будет уволен из органов по отрицательным основаниям, на время следствия и суда его отстраняли от исполнения обязанностей.

Как установил суд, весной 2020 года Шебанов предложил взятку сотруднику государственного АО «Транснефть-Дружба» за помощь в поиске безопасного места и времени тайной врезки в нефтепровод. Представитель компании за деньги должен был обеспечивать тайную эксплуатацию врезки, вовремя предупреждать о плановых и неплановых проверках. Сумма вознаграждения в случае успешного хищения топлива должна была составить 100 тыс. руб.

Сотрудник нефтяной компании сообщил о предложении в УФСБ по Липецкой области. В мае 2021-го в ходе вертолетного обследования охранной зоны оперативники пресекли попытку сообщников Шебанова похитить нефть в Краснинском районе.

Сергей Толмачев