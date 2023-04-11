В Саратовской области могут ввести ответственность за прием в ВУЗы на целевые места без направления от работодателя

В Саратовской области предложено установить административную ответственность за нарушение порядка заключения целевых договоров на обучение в ВУЗах. Соответствующую тему обсудили на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы, сообщает пресс-служба заксобрания.

Законопроект внес прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Документом предполагается установление административной ответственности за прием на целевые места без соответствующего направления от уполномоченного органа.

«Недавно в региональный закон об образовании внесены изменения, которыми устанавливается единый порядок отбора претендентов на получение направлений для заключения договоров о целевом обучении», — говорится в сообщении облдумы.

Дарья Васенина