Не за своим уставом

В арбитражном суде Башкирии завершился корпоративный спор между владельцем регионального производителя наземного нефтепромыслового оборудования ООО «НК “Технотекс-М”» Антоном Кузнецовым и ООО «Научно-производственное объединение “Прецизионное станкостроение”». В 2019 году господин Кузнецов предварительно согласился за 27,8 млн руб. уступить «Прецизионному станкостроению» 70% в уставном капитале «Технотекс-М», но, получив часть суммы, не пришел на подписание договора купли-продажи. Вскоре господин Кузнецов, сохранявший единоличный контроль над компанией, решил увеличить ее уставный капитал. Суд признал его действия незаконными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал недействительным увеличение уставного капитала уфимского производителя наземного нефтепромыслового оборудования ООО «НК “Технотекс-М”», а также соответствующую запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

С иском в суд обратилось Научно-производственное объединение «Прецизионное станкостроение» (Санкт-Петербург). В суде представитель компании рассказал, что в августе 2019 года между ней и единственным владельцем НК «Технотекс-М» Антоном Кузнецовым был подписан предварительный договор купли-продажи 70% в уфимском ООО. Номинальная стоимость доли составляла чуть более 1 млн руб., а покупатель был готов выплатить за нее 28,7 млн руб. Основной договор купли-продажи стороны договорились заключить в течение двух лет — до августа 2021 года. В 2019–2020 годах покупатель перечислил господину Кузнецову 7,9 млн руб., и в марте 2021 года известил его о намерении заключить договор на покупку 19,36% в уставном капитале НК «Технотекс-М», пригласив для подписания документа в нотариальную контору Санкт-Петербурга. Антон Кузнецов «для заключения договора не явился».

ООО «НК “Технотекс-М”» зарегистрировано в сентябре 2000 года. Основные направления деятельности компании — проектирование и производство металлоконструкций зданий и сооружений, блочно-модульного оборудования, наземного технологического оборудования для добычи, подготовки, учета и транспорта нефти и так далее. Единственный владелец — Антон Кузнецов. В 2021 году при выручке 10,1 млн руб. чистая прибыль составила 1 млн руб. В конце февраля с заявлением о признании компании банкротом в суд обратилось ООО «Станкозавод “ТБС”».

В апреле 2021 года «Прецизионное станкостроение» подало в арбитражный суд Башкирии иск о понуждении Антона Кузнецова заключить договор купли-продажи. Господин Кузнецов в суде заявил, что отказался от продажи доли, так как компания-

покупатель не оплатила разово стоимость доли, а договор не предусматривал ее покупку по частям. Кроме того, отметил господин Кузнецов, одним из пунктов предварительного договора (он же перешел в проект основного) «закреплена возможность взыскания с продавца кабальной неустойки», противоречащей Гражданскому кодексу РФ. Речь идет об уплате неустойки в размере 30% от кадастровой стоимости каждого объекта недвижимости, принадлежащего НК «Технотекс-М». В собственности компании находились два нежилых здания общей площадью около 2,2 тыс. кв. м в селе Михайловка Уфимского района и 2,2 га земли под ними.

В ноябре того же года суд обязал ответчика уступить покупателю 70% в НК «Технотекс-М», но исключил из договора спорный пункт о выплате неустойки.

Антон Кузнецов решение суда не оспаривал.

Поводом для подачи нового иска, следует из материалов дела, стало изменение величины уставного капитала «Технотекс-М» — в сентябре 2021 года господин Кузнецов увеличил его с 2,17 млн до 3,68 млн руб. Месяц спустя налоговая служба зарегистрировала изменение.

«Прецизионное станкостроение» расценило это действие господина Кузнецова как попытку лишить компанию возможности корпоративного контроля над «Технотекс-М». Суд с этой позицией согласился. По его мнению, увеличение уставного капитала фактически сделало неисполнимым решение суда о понуждении продажи доли, «ввиду изменения номинальной стоимости доли, а следовательно, и процентного выражения приобретаемой истцом доли в уставном капитале на изложенных условиях».

Связаться с Антоном Кузнецовым вчера не удалось.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что шансов на отмену решения суда в вышестоящей инстанции у господина Кузнецова нет. «Его действия — вопиющее злоупотребление правом, направленное на размытие доли с целью уклонения от исполнения обязательств»,— отметил эксперт.

Булат Баширов