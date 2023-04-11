Пахать не строить

Депутаты Курултая Башкирии обсудили меры, способные повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. По информации министерства сельского хозяйства республики, сегодня не используется 164 тыс. га пашни, а за пять лет выбыло из оборота 163 тыс. га земель. Причины — перевод участков в другие категории. По сравнению с 2021 годом площадь сельхозземель в республике сократилась на 3,2 тыс. га. Министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская сообщила, что министерство намерено получить в распоряжение неиспользуемые земли сельхозназначения, находящиеся в федеральной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава минземимущества Башкирии Наталья Полянская отчиталась о механизмах формирования сельхозземель

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Глава минземимущества Башкирии Наталья Полянская отчиталась о механизмах формирования сельхозземель

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Депутаты комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию заслушали доклады о мерах по повышению эффективности использования земель сельхозназначения. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил в этом году провести инвентаризацию сельхозземель.

Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Ирик Сураков сообщил, что в республике не используется 164 тыс. га пашни. С 2017 по 2022 год введено в оборот 149 тыс. га сельхозземель, а выбыло 163 тыс. га. «Выбытие происходит из-за перевода в другие категории, расширения границ населенных пунктов, накладок лесного фонда. За 2022 год из категории земель сельскохозяйственного назначения переведен в другие категории 161 земельный участок. АНК “Башнефть” очень активно оформляет участки под скважинами или под подъездные дороги к своим объектам»,— пояснил Ирик Сураков. В 2023–2024 годах запланировано ввести в сельхозоборот 68 тыс. га земель.

По его словам, нет единых данных о площадях сельхозугодий: по данным управления Росреестра их площадь составляет 7,3 млн га, а по данным сельскохозяйственной переписи — 5,1 млн га.

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская сообщила, что по сравнению с 2021 годом площадь сельхозземель в республике сократилась на 3,2 тыс. га. Министр отметила, что Башкирия намерена вовлечь в оборот порядка 2 тыс. га неиспользуемых земель, для чего провести картографирование, определить площади и формы собственности. За счет этого министерство рассчитывает увеличить доходную часть консолидированного бюджета. «Помимо этого мы ожидаем, что у нас сложится полная картина, и мы сможем выяснить, кто самовольно занимает земли, кто использует не по целевому назначению, кто занимается несанкционированной вырубкой, несанкционированным размещением отходов»,— заявила Наталья Полянская.

В текущем году минземимущество намерено инвентаризировать все действующие договоры аренды — около 7 тыс., из них в 40% договоров земли не используются, но механизмы их изъятия неэффективны. Согласно федеральному законодательству, изъять участок можно при условии его нецелевого использования в течение трех лет и более. «Это очень серьезный срок, очень серьезная работа. Мы выезжали на поле. Пропахали (владельцы или арендаторы.— «Ъ-Уфа») 100 м, и уже у Россельхознадзора нет возможности заактировать, что поле не используется»,— пояснила Наталья Полянская.

Во многих районах земли сельхозназначения заросли лесом. Возникает вопрос, целесообразно возвращать такие участки в земли сельхозназначения или их нужно выводить из оборота, потому что сельхозпроизводитель на такие земли не зайдет, а проводить рекультивацию и восстановление слишком затратно, подчеркнула министр. «Для нас самое главное не увеличить количество земель сельхозназначения, а откадастрировать и поставить на учет все земли сельхозназначения, которые могут использоваться по своему назначению»,— сообщила госпожа Полянская.

Председатель комитета Флюр Уразметов возразил, что считает это грубейшей ошибкой. «В свое время наши деды, отцы отвоевывали у леса гектар за гектаром. Почему мы сейчас, имея такое количество высокомощной техники, каких только сельхозмашин нет, будем отдавать. И так площадь пашни, сельхозземель потихоньку выбывает под строения, под поселки, под земли поселений переводим. Скоро что мы будем кушать? Урожайность баснословно не будет вырастать»,— подчеркнул он.

Депутат спросил, на какой стадии находится законопроект, по которому Башкирия получит право распоряжаться федеральными землями сельхозназначения. Наталья Полянская сообщила, что минземимущество разработало поправки о внесении изменений в республиканский закон о регулировании земельных отношений, чтобы включить туда государственные земли, относящиеся к федеральным. Инициатива согласована с Росимуществом. «Сейчас раз федералы повернулись лицом и у них очень много земель, которые простаивают, а это общая политика всей РФ — вводить земли сельхозназначения в оборот, значит, мы должны не отставать, раз есть возможность — пока дают, надо брать. Думаю, до конца апреля внесем. Думаю, никто не будет против, чтобы мы земли федеральные тоже вводили в оборот»,— отметила министр.

Влада Шипилова