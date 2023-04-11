Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил школу в семейном квартале «Достояние»

В семейном квартале «Достояние», возводимом ГК «ЮгСтройИнвест», готовится к открытию новая школа на 1550 учебных мест

Строительство учебного заведения ведется в рамках реализации Национального проекта «Образование» с опережением плановых сроков на четыре месяца, в чем и убедился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки.

Строительство школы началось в декабре 2021 года. Работы велись рекордными темпами, так что строительство завершится уже в апреле. Глава Кубани Вениамин Кондратьев и мэр г. Краснодара Евгений Наумов вместе с заместителем генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андреем Анашкиным осмотрели здание.

Учебные кабинеты, библиотека, пищеблок, актовый зал — в новой школе есть все, чтобы ребятам было комфортно учиться, отдыхать и заниматься творчеством. А театральная студия, зал хореографии, кабинеты 3D-моделирования и робототехники позволят ученикам раскрыть свои таланты.

Уроки физкультуры будут проходить в просторных спортзалах, а в хорошую погоду — на свежем воздухе. Для этого во дворе оборудовано футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также полоса препятствий.

Новая школа будет оснащена всем необходимым для полноценного развития детей. Планируется, что в этом году 1 сентября здесь уже прозвенит первый звонок.

Семейный квартал «Достояние» можно назвать одним из самых социально обеспеченных районов города. На территории квартала работает детский сад-ясли на 300 мест, который ГК «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию одновременно с вводом первого жилого дома. На данный момент, также в апреле, завершается строительство второго детского сада-яслей на 300 мест.

В своих проектах ГК «ЮгСтройИнвест» в первую очередь уделяет внимание созданию благоприятной социальной инфраструктуры для жителей своих микрорайонов. Эта школа станет десятым социальным объектом, который застройщик возвел в Краснодаре. А совсем скоро распахнет свои двери еще один детский сад-ясли на 300 мест в семейном квартале «Достояние».

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Застройщик — ООО «СУ-10 ЮСИ КУБАНЬ».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф