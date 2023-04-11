Аналитики Frank RG впервые оценили российский рынок BNPL — это новый способ оплаты покупки равными частями (Buy Now, Pay Later, «Купи сейчас, плати потом»). По данным экспертов, сейчас он находится на начальном этапе развития: BNPL сервисы работают в РФ с 2021 года. Тогда был запущен сервис «Долями» от «Тинькофф». К настоящему моменту только 6% опрошенных россиян хотя бы раз пользовались BNPL-сервисом. При этом, в среднем на покупки с помощью BNPL они тратят 7,025 руб., а доля таких покупок в общем объеме электронной коммерции России в прошлом году составила менее 1%.

По прогнозам аналитиков Frank RG, BNPL-рынок в России к концу 2024 года составит 1,8% рынка электронной коммерции. При этом такой способ оплаты бесплатен для покупателя и не является кредитом: у провайдеров нет взаимодействия с Бюро кредитных историй, а при оформлении услуги не требуются паспортные данные и подтверждение доходов.

Компания Omoda представила в России новый седан S5. Для автомобиля предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора — атмосферный (113 л.с.) и турбированный (147 л.с.). Оба двигателя работают в связке с вариатором. Цены объявят ближе к официальному запуску продаж, сообщил китайский автопроизводитель

За последние пять лет стоимость SMS-информирования у крупнейших российских банков выросла в среднем на 53,7%, от 17% у Сбербанка до 230% у банка «Россия». По состоянию на начало второго квартала 2023 года всего два банка не повышали стоимость SMS-оповещений — это Райффайзенбанк и Тинькофф-банк. Однако «Райффайзен» уже уведомил клиентов, что с 1 мая плата вырастет сразу на 232%: с 60 руб. до 199 руб. Единственным банком, удерживающим тариф на уровне 2018 года, останется «Тинькофф».