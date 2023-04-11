МЧС: В Ярославской области начались палы сухой травы

На территории Ярославского региона за прошедшие сутки произошло 39 палов сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Общая площадь пострадавшей растительности составляет 48 Га. На тушение было привлечено 47 единиц техники и 159 человек личного состава. «Всего по состоянию на 11.04.2023 зафиксировано 108 выездов общей площадью 91 Га»,— сообщили в МЧС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начало пожароопасного сезона в Ярославской области установлено с 15 апреля 2023 года.

Алла Чижова