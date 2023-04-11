За уход расплачивались квартирами

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 11 апреля начал слушания по делу о получении взяток бывшим директором Дома ветеранов войны и труда в Павловске (СПб ГБСУСО ДВВИТ №1) Максимом Щербаковым. Еще один фигурант дела — Александр Базымянский — 20 марта был приговорен к девяти с половиной годам колонии за аферу с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ)и жителей блокадного Ленинграда.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было предъявлено Максиму Щербакову в апреле 2021 года. По версии следствия, двое руководителей ООО «РоссРента» — Александр Базымянский и Павел Минаев — в 2014 году вознаградили его имущественным правом на квартиру стоимостью 4 млн 800 тыс. руб. за быстрое размещение в социальном учреждении 11 пожилых граждан. Сообщается, что полученная жилплощадь была передана и зарегистрирована на одного из близких родственников Максима Щербакова. На имущество наложен арест.

Сторона обвинения считает, что представители коммерческой фирмы при содействии Максима Щербакова поместили престарелых людей, среди которых были ветераны ВОВ и блокадники, в Дом ветеранов войны и труда №1 с условием, чтобы те взамен переписали свои квартиры якобы в пользу государства. Но на самом деле злоумышленники продавали эти квартиры, а деньги забирали себе.

Всего с 2009 по 2019 год фигурантами было незаконно реализовано восемь квартир на сумму свыше 26 млн руб. Приобретали жилье в основном добросовестные граждане, некоторые даже брали для этого ипотеку.

Максим Щербаков свою вину отрицает и настаивает, что обвинительное заключение было составлено с ошибками, поэтому доводы, высказанные в нем, не имеют веса. Однако Александр Базымянский в суде дачу взятки со своей стороны признал. При этом вынесенный ему ранее приговор назвал несправедливым и слишком суровым, а дело о махинациях с квартирами стариков — сфабрикованным. Александр Базымянский заявил на заседании, что «никогда не похищал чужого и никогда не обманывал для этого стариков, а напротив, по-должному старался им помочь». Судебное разбирательство продолжается.

Добавим, что его сообщник Павел Минаев ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В июне 2021 год суд назначил бывшему партнеру Александра Базымянского четыре года условно, а гособвинитель предлагал семь лет условно.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург