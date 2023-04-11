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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Газпром» 7 апреля разместил дебютный выпуск облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд руб., сообщает пресс-служба Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

ООО «Газпром капитал» успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд руб. на срок пять лет с квартальным купоном, рассчитываемым как RUONIA плюс 130 б. п., следует из сообщения. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 млрд руб. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Таким образом, «Газпром» установил новый важный ориентир для ценообразования на российском рынке.

Британская корпорация BP приобрела долю в 40% в проекте создания крупнейшего в стране центра хранения и улавливания углерода Viking. Об этом сообщила британская нефтегазовая компания Harbour Energy, чьи активы купила BP. Введение в эксплуатацию Viking позволит сократить выбросы парниковых газов в Великобритании на 10 млн тонн в год.

Производитель вина «Абрау-Дюрсо» планирует в этом году начать выпуск водки и рома, сообщил президент компании Павел Титов. «Абрау-Дюрсо» также планирует расширять безалкогольный портфель продукции, в том числе за счет выпуска энергетиков.

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