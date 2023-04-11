В Красноармейском районе задержан пассажир, напавший с ножом на таксиста

Ранее судимый житель Красноармейского района Кубани стал фигурантом дела о покушении на убийство водителя такси (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kuban.sledcom.ru Фото: kuban.sledcom.ru

По данным следствия, 10 апреля подозреваемый вызвал такси и отправился в хутор Прикубанский. Во время поездки между ним и 48-летним таксистом возник конфликт. В ходе перепалки пассажир достал нож и нанес оппоненту два удара в шею. Потерпевший смог выхватить нож и выбежать из автомобиля. О случившемся водитель такси сообщил своим знакомым, которые оказались неподалеку, смогли быстро приехать и задержать подозреваемого до приезда полиции.

В настоящий момент подозреваемый допрошен следователем территориального следственного отдела. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Наталья Решетняк

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