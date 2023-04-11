За год в Воронеже планируют в два раза увеличить число высаженных деревьев

В Воронеже в 2023 году могут высадить 5,3 тыс. деревьев и 32,7 тыс. кустарников, следует из утвержденного плана по озеленению облцентра. Годом ранее, согласно аналогичному документу, в городе было высажено 1,9 тыс. деревьев и 5,6 тыс. кустарников. Также в текущем году значительно возрастет площадь высаживаемых цветников - с 75,1 тыс. кв. м годом ранее до 123,8 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Координатором по выполнению плана по озеленению Воронежа является городское управление экологии. Согласно опубликованным распоряжениям, мэрия планирует потратить на закупку, высадку деревьев с закрытой корневой системой и кустарников до 2025 года максимальную сумму в Центральном районе - 5,125 млн руб., минимальную - в Железнодорожном - менее 3,3 млн руб. Всего на саженцы для шести районов города может быть потрачено до 23,5 млн руб.

В 2021 году для дополнительного озеленения крупномерными саженцами деревьев в Воронеже было выделено около 10 млн руб. Мэр Вадим Кстенин тогда остался недоволен работой ряда подрядчиков, пояснив, что «эти субъекты выходят на торги, "падают" в цене ниже себестоимости и потом неделями "бегают" от заказчиков»: «Они не просто рушат планы экологов и лишают нормальных поставщиков возможности выполнить свою работу. Они не дают муниципалитету сделать нужное горожанам дело — высадить много хороших крупных деревьев».

Владимир Зоркий