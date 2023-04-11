«Для России это болезненная проблема»

В России может появиться налог на трудовых мигрантов, такая мера призвана мотивировать бизнес нанимать россиян вместо иностранной рабочей силы, заявил автор инициативы, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, «весомый налог» позволит снизить социальную напряженность и обеспечить трудовые гарантии для граждан РФ. Но каким может быть размер сбора, не уточняется. Ранее в Центробанке отмечали, что на фоне частичной мобилизации на рынке возник дефицит рабочей силы. Об этом же заявлял и президент России Владимир Путин. Но он связал проблему с ростом экономики и призвал компенсировать нехватку рук работниками из регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ FM” опросил предпринимателей и узнал, готовы ли россияне заместить иностранцев на рынке труда? И насколько остро стоит вопрос нехватки рабочей силы?

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андреевский: «Если говорить о строительной сфере, то такой налог приведет к нехватке людей и удорожанию проектов. Здесь он не приемлем. Проблема заключается в том, что россияне не хотят трудиться на строительстве промышленных объектов, а особенно мигрировать в другие регионы, особенно в сложные, например, на север. Туда приходится завозить рабочих из других стран, например, из Белоруссии, Казахстана или Киргизии. Несмотря на то, что в таких российских регионах платят неплохие зарплаты». Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «Если есть от привлечения мигрантов экономическая выгода, то их продолжат принимать на работу. С залогом или без, уже не столь важно. Ни для кого не секрет, что есть ряд работ, на которые москвичи не хотят идти. Мы же не против того, чтобы привлекать всех, просто желающих нет. Мы готовы и больше платить, но просто люди не хотят работать, например, на кухне линейным персоналом, а иностранные специалисты более охотно занимают эти должности. Их устраивает и график, и оплата труда». Гендиректор металлургического завода «Элкат» Максим Третьяков: «Действительно, существует колоссальный спрос на рабочую силу. Для России это болезненная проблема, поэтому рабочие руки нужны везде. К сожалению, я не могу использовать мигрантов у себя на производстве. Для того чтобы прокатчик горячего металла стал достаточно самостоятельным, проходит обычно не менее трех лет. Таких людей мы найти теоретически можем, но я пока их не встречал. Сомнительная инициатива: администрирование этих платежей будет дороже, чем они сами».

По данным компании «Финэкспертиза», в прошлом году в Россию приехало на работу больше 3 млн иностранных граждан, что на треть больше чем в 2021-м. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил, что это спровоцировало рост уголовных дел с участием мигрантов.

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