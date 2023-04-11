Икорная компания «Путина» в Петербурге начнет производство крабовых палочек

Икорная компания «Путина» объявила о запуске производства крабовых палочек в Санкт-Петербурге. Изготавливать их будут из отечественного сырья – рыбного фарша сурими из дальневосточного минтая. На прилавках продукт появится до конца весны 2023 года, сообщили 11 апреля в пресс-службе компании.

Для подготовки к производству крабовых палочек было закуплено оборудование в общей стоимостью в несколько сотен тысяч евро. Представители «Путины» считают, что стоимость окупаемости проекта составит 1-1,5 года.

Ранее отечественные компании закупали сырье для крабовых палочек в основном за рубежом. Ведущими импортерами выступали Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Напомним, что основной продуктовой позицией «Путины» является зернистая лососевая игра.

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