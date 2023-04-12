Налоговая служба хочет обанкротить тамбовский «Новый сад» из-за долгов на 112 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству банкротный иск регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) к ООО «Новый сад». Это следует из картотеки арбитражных дел. Просроченная задолженность предприятия перед налоговой оценивается в 112,4 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Новый сад» зарегистрировано в 2008 году в селе Кочетовка Мичуринского района для аренды и и управления собственным или арендованным нежилым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 1,2 млн руб., чистый убыток — 18,6 млн. Директором является Елена Серова. Совладельцы в равных долях — Артем Леденев и Маар Озманян. Правопреемником с 2013 года является ставропольское ООО «Агротехника» (занимается разведением овец и коз) Елены Тахмазовой.

В арбитражном суде Тамбовской области рассматривается несколько спор ФНС и «Нового сада». В двух из них компания пытается признать недействительными решения ведомства о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

О ситуации в тамбовских «Садах Мичурина» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «В сады заходят кооперативно».

Владимир Зоркий

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