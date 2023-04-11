В Краснодаре впервые пройдет форум по сопровожденному проживанию

В Краснодаре 14 апреля проведут первый Южный форум по сопровождаемому проживанию. Его организатором выступает краснодарская благотворительная организация «Открытая среда», которая открыла первую в крае квартиру сопровождаемого проживания для молодого человека с аутизмом (единственный на сегодня подобный проект в регионе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд «Открытая среда» Фото: Фонд «Открытая среда»

«Форум поможет нам поднять тему сопровождаемого проживания для взрослых людей с инвалидностью и увидеть взгляд на систему сопровождения от государства, родительского сообщества, пациентов и общества»,— рассказала руководитель фонда «Открытая среда» Анна Малова.

По ее словам, очень важно сформировать консолидированное мнение и поделиться опытом с теми, кто уже реализовывал подобные проекты.

Форум состоится 14 апреля в Краснодарском инновационном центре «Аквариум» по адресу: ул. Северная, 405.

Наталья Решетняк

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