Евгений Пригожин подтвердил подлинность листовок ЧВК «Вагнер»

Подлинность рекламных листовок о наборе в ЧВК «Вагнер», которые начали находить в почтовых ящиках краснодарцы, подтвердил Евгений Пригожин.

«Пресс-служба получает многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, листовки со следующим содержанием рассылает рекрутинговая служба ЧВК ''Вагнер''», — сообщает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Добровольцами приглашаются мужчины от 21 до 60 лет. Соискателям обещают обучение, страхование здоровья и жизни, оклад 240 тыс. руб., а также премии. Кроме того, Евгений Пригожин заявил об оформлении четвертого участка под кладбище в Горячем Ключе.

Олег Исаев

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