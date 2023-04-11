В октябре 2023 года в районе Западного обхода Краснодара достроят еще две новых школы

В Краснодаре в октябре 2023 года достроят еще две новых школы в микрорайоне «Самолет», расположенном в районе Западного обхода. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе компании Dogma, которая занимается их возведением.

Каждая из школ рассчитана на 1100 мест, степень их готовности составляет 65% и 45%. Сейчас в школах завершены монолитные и кладочные работы, прокладка инженерной инфраструктуры, а также более чем на половину сделана отделка стен. В ближайшее время планируется провести благоустройство и озеленение будущих школьных территорий. Также здесь появятся круговые беговые дорожки на 250 и 100 метров, поля для игры в мини-футбол, площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и подвижных игр.

Директор по строительству компании Dogma Андрей Козлов рассказал, что сейчас застройщик возводит сразу четыре новых школы и шесть детских садов в районе Западного обхода. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который 11 апреля, посетил строительные площадки, отметил это, подчеркнув, что в регионе необходимо не просто ликвидировать дефицит школьных мест, а работать на опережение.

«Это стратегическая задача, которая стоит перед Краснодаром и всем регионом. Долгие годы в краевом центре строили целые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Сегодня параллельно с фундаментом новой многоэтажки закладываем школы и детские сады. Только так мы сможем закрыть этот вопрос. Рад, что застройщики разделяют нашу позицию, и вместе с домами возводят все необходимые объекты для комфортной жизни», – заявил глава региона.

Александр Орлов

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